Ju Moraes e Sambaiana lançam segundo single do primeiro EP da banda

Primeiro EP de Ju Moraes e Sambaiana traz a força e a independência feminina na música, como elementos fundamentais. A banda é formada por Grace Profeta (voz e percussão), Lalá Evangelista (percussão), Marcinha BB (percussão), Marília Sodré (violão e voz) e Rayra (voz e cavaco).

Depois do single “A mais bonita da cidade”, lançado no Dia das Namoradas, é a vez de “Aquela Resposta”, que chega às plataformas digitais na próxima quarta, dia 19. O single é o segundo de 4 que serão lançados até setembro.

”Fizemos um pagode lindo com toques de baianidade e a partir dele queremos romper as barreiras, mostrando que as mulheres também sabem fazer aquele pagode romântico de qualidade. Produzida por mim e Marília Sodré, a música conta com a participação de Grace Profeta na voz e contará com um incrível visualizer (vídeos ou animações que acompanham uma música)”, comenta Ju Moraes.

Até o mês de setembro, data de último lançamento do EP, as artistas estarão fora da Bahia, divididas entre São Paulo e o Rio de Janeiro em um ritmo intenso de ensaios, produções, composições, imersão musical e muitos shows.