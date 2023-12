Kart Love comanda 'Baú do Love' neste domingo em Vilas do Atlântico | A TARDE

Kart Love realiza neste domingo, 3, a primeira edição da festa “Baú do Love”. O evento é inspirado no projeto audiovisual do Love com regravações de grandes sucessos da música brasileira para o arrocha e a sofrência.

No repertório, Canções como “Te Levo Comigo” (Restart), “Volta Vai” (Simone & Simaria), “Enquanto Houver Razões” (Jorge & Mateus), “Sinais” (Sorriso Maroto), além dos hits do Kart, como “Amor à Três”, “Eu Quero meu Bb de Volta”, “Vai Lembrar” e outras.

O cantor afirma que decidiu criar a festa devido a recepção positiva do projeto com o público.

"Estou preparando um repertório especial, com um show de 3h e vou colocar todo mundo para arrochar e sofrer. Além disso, levarei convidados especiais para o palco e tenho certeza que será uma noite inesquecível".

O evento acontecerá no Ruuf Gastro Bar, em Lauro de Freitas, e contará com apresentações do Dj Guiga, Belito e o anfitrião da noite, Kart Love, que levará convidados especiais para o palco. Os ingressos estão sendo vendidos através da Ticket Maker.