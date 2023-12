Léo Santana anuncia gravação de projeto audiovisual só com cantoras | A TARDE

O cantor Leo Santana anunciou a gravação do projeto audiovisual “Léo & Elas”, na capital mineira. O evento acontecerá no dia 23 de março de 2024, e, segundo a assessoria, contará com participações especiais de algumas das maiores cantoras do país, que serão anunciadas em breve.

Os ingressos serão vendidos a partir das 18h desta quinta-feira, 7, pelo site de vendas. Sem citar os nomes presentes, o cantor Léo Santana, será uma honra estar ao lado de tantos talentos ao mesmo tempo em Minas Gerais.

“Elas têm a força, pois a mulher sempre tem razão, a mulher que manda em casa, e na zorra toda. Eu sou um apaixonado pelas mulheres e por seus múltiplos talentos. Fazer um audiovisual com canções inéditas e a participação de mulheres e amigas que representam, de maneira tão grandiosa, a música nacional e até internacional, já era um desejo antigo que eu tinha”, diz o cantor.

“Vamos cantar e nos divertir juntos, mas além disso, vamos poder proporcionar aos fãs e demais admiradores de nossas carreiras, boa música e bastante alegria. Terá muita sofrência, romantismo e claro muita fuleragem em canções que com certeza, vão fazer a alegria e marcar momentos felizes e importantes de muita gente. Será uma data inesquecível para mim, pois é mais uma grande conquista e mais um momento histórico da minha carreira, estamos preparando tudo com muito carinho e cuidado em cada detalhe, para surpreender e encantar os meus fãs e admiradores, a ideia é que a gente se divirta bastante. completa.

De acordo com Leo, o novo audiovisual tem como um dos objetivos enaltecer o valor das mulheres através da música. “É um trabalho que tem como meta, mostrar e comprovar ainda mais, os principais ritmos genuinamente brasileiros, fortalecendo a cultura e proporcionando aos fãs, um momento diferente, marcante e único. Estarei com mulheres que, de diferentes formas, representam a cultura e a música do Brasil e ao mesmo tempo do mundo”, salienta.





Serviços Gravação do DVD – Léo & Elas no Estádio do Mineirão Data e horário: 23 de março de 2024, sábado Local: Mineirão - Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 - São José, Belo Horizonte - MG Participações serão anunciadas em breve Realização: Nenety Eventos Vendas de ingressos a partir das 18h de quinta-feira (07/12) pelo site: www.nenety.com.br