Ludmilla divulga foto ao lado de Beyoncé; veja o clique | A TARDE

A cantora Ludmilla realizou o sonho de conhecer Beyoncé e compartilhou o registro do momento neste sábado, 23, em suas redes sociais. O encontro aconteceu na última quinta-feira, 21, em Salvador, durante première do filme “Renaissance: A Film by Beyoncé” no Brasil.

>>> Ludmilla revela como foi conhecer Beyoncé: “mágico”



“Nunca desistam dos seus sonhos. Eu temo infinito Beyoncé. Você mudou a minha vida. Obrigada por existir”, escreveu a artista no Instagram.

Veja o clique:

A dona dos hits “Rainha da Favela” e “Sou Má” fez uma live na rede social na sexta, 22, e afirmou que viveu um “dia muito mágico”.

“Ela é incrível. Ela é humana e maravilhosa. A luz que vem dela preenche o lugar. Ela é tão fofa. Foi tão mágico, foi tão lindo. Foi muito bom. Eu fiquei fazendo carinho na mão dela”, disse.