Luiz Caldas celebra aniversário com show na Concha acústica | A TARDE

Completando 61 anos de vida no mês de janeiro de 2024 o artista baiano Luiz Caldas está preparado um show festivo na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, onde o criador do movimento Axé Music irá receber grandes amigos para cantar junto com ele e celebrar sua vida e sua obra. A festa "Luiz Caldas e Convidados" será no dia 19 de janeiro, exatamente na data de seu aniversário.

O artista que há 9 anos, tem a dedicação de lançar um álbum por mês, teve dois dos seus discos indicados ao Grammy Latino em 2021 e em 2022 na categoria Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa. São eles “Remelexo Bom”, dedicado ao forró tradicional, lançado em junho de 2022, e “Sambadeiras”, um tributo ao samba de roda lançado em abril de 2021.

Luiz Caldas começou a cantar em bailes aos sete anos de idade, ao completar 61 anos então, ele soma 54 dedicados à música. Primeiro foi como cantor mirim, depois como um adolescente autodidata que, só de olhar outros músicos das bandas de baile, aprendeu a tocar quase todos os instrumentos. E quando a voz estabilizou, revelou-se como cantor, compositor e multi-instrumentista, trazendo uma grande contribuição para a música brasileira.

SERVIÇO

Luiz Caldas - Luiz Caldas & Convidados



Quando: 19 de janeiro de 2024 (sexta-feira), 19h



Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves



Quanto:



1º lote: R$ 130 (inteira) e R$ 65 (meia)



2º lote: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia)



3º lote: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia)



Classificação indicativa: 14 anos



VENDAS

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Castro Alves (clique aqui para informações de funcionamento) ou no site e aplicativo da Sympla (www.sympla.com.br).