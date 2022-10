Maestro Letieres Leite é homenageado nesta quinta na Igreja do Bonfim

O ministro Letieres Leite é homenageado nesta quinta-feira, 27, quando sua morte completa um ano, na Igreja do Bonfim. Na ocasião estarão presentes músicos do Instituto Rumpilezz, família e amigos. Haverá missa, lançamento de exposição e pocket show gratuitos em homenagem ao músico.

A missa de um ano será celebrada às 17h na Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, presidida pelo Pe. Edson Menezes, reitor da Basílica, e transmitida ao vivo pelo canal do YouTube Senhor do Bonfim.

Ás 19h será inaugurada a exposição “Letieres: o maestro que virou música”, no Espaço Cultural Vila Criativa, no Largo do Bonfim, com instrumentos, objetos, composições e figurinos do artista.

A exposição, que tem curadoria de Anne Rodrigues e Liris Letieres, além de produção de Edmilia Barros, Emílio Mwana e Simone Reis, ficará em cartaz até 13 de novembro. A visitação gratuita acontece de quarta a domingo, das 10h às 16h.

Por fim, músicos da Leiteres Leite & Orkestra Rumpilezz e do Coletivo Rumpilezzinho realizam um pocket show gratuito às 19h30. A entrada será por ordem de chegada, mediante lotação dos espaços.

O maestro e compositor baiano Letieres Leite, morreu aos 61 anos em decorrência da Covid-19. O arranjador, compositor e idealizador da Orquestra Rumpilezz sofria de asma crônica, quadro que foi afetado após a contaminação pelo coronavírus.

Ao longo da carreira, que teve passagem pelo sul do país onde tocou na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA), e na Áustria, onde ingressou no Franz Schubert Konservatorium, em Viena, Letieres Leite lecionou no curso de extensão em saxofone na Universidade Federal da Bahia e gravou com grandes nomes da música brasileira como Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Elza Soares, Timbalada, Gerônimo, Hermeto Pascoal e outros.