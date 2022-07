Mais de 15 mil pessoas curtem A-ha na Fonte Nova: "show espetacular"

Mais de 15 mil fãs das antigas e novos lotaram a Arena Fonte Nova na noite desta sexta-feira, 15, para curtir o show da banda norueguesa A-ha.

A última vez que o grupo esteve na capital baiana foi há 31 anos, em junho de 1991, em um show no Centro de Convenções.

A banda norueguesa se apresentou com sua formação original, com o vocalista Morten Harket, o tecladista Magne Furuholmen e o guitarrista Pål Waaktaar-Savoy.

No setlist, hits como Take on Me, além de The sun always shines on TV, Crying in the rain, Train of thought e Hunting high and low mataram a saudades dos fãs baianos.

Nas redes sociais, internautas que estiveram no evento enalteceram a apresentação.

Filipe Alcantara disse ter tido sorte de assistir a apresentação. "Que show espetacular do A-ha em Salvador! Além de tocar na íntegra o álbum de maior sucesso da banda, como já era esperado, a inédita escolhida dentre as novas músicas do novo álbum foi justamente a minha predileta You Have What It Takes", escreveu ele, momentos após o fim do show.

"Esse show do A-ha em Salvador foi espetacular", comentou outro internauta.

Após Salvador, a turnê Hunting High And Low passa por Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba



Confira as fotos do evento:



| Foto: Uendel Galter | Ag A Tarde

| Foto: Uendel Galter | Ag A Tarde

| Foto: Uendel Galter | Ag A Tarde

| Foto: Uendel Galter | Ag A Tarde