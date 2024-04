"Mais um capítulo da história", diz Ludmilla sobre Coachella | A TARDE

De Duque de Caxias para o mundo. Ludmilla fez história neste domingo, 14, ao se tornar a primeira afro-latina a se apresentar no palco principal do evento, considerado um dos maiores festivais de música pop do mundo.

Ela subiu ao palco com uma banda, corpo de baile com dançarinos brasileiros e estadunidenses, cenografia elaborada e uma nova tecnologia chamada Notch Video Effects.

Entre os recursos do Notch estão um software de gráficos em movimento e efeitos visuais, mapeamento de LED e projeção, realidade virtual e aumentada, projeção 3D, bem como efeitos e filtros integrados.

Na equipe, Ludmilla contou com mais de 60 profissionais brasileiros e estrangeiros, entre eles, o stage manager Zack Purciful, que já trabalhou com Beyoncé e Christina Aguilera.

A abertura do show contou com áudios da deputada Erika Hilton e da musa inspiradora da cantora, a americana Beyoncé.

O show do Coachella foi uma prévia do que Ludmilla prepara para a turnê “Ludmilla in the House”, que passará por estádios e arenas de quase 20 cidades para celebrar os mais de 10 anos de carreira.

Após o show, Ludmilla afirmou que este foi mais um capítulo da história.

"Tô sem palavras pro dia de hoje. obrigada a todo mundo que sempre me apoiou pra que eu pudesse vir lá de Caxias pro palco do maior festival do mundo".