Manoel Gomes, do hit Caneta Azul, registra B.O contra ex-empresário

O cantor Manoel Gomes, que viralizou com o hit 'Caneta Azul', registrou um boletim de ocorrência contra seu ex-empresário, Joab Leonardo, após ter descoberto supostos roubos e fraudes.

Gomes teve um montante milionário furtado da sua conta bancária e perdeu o acesso às redes sociais, atualmente com 4 milhões de seguidores. No boletim, ele alega que perdeu o acesso após confrontar o empresário e questionar sobre as fraudes descobertas.

Na declaração à delegacia, ele afirmou que o empresário teria mudado o número disponibilizado aos contratantes. “O Sr. Joab Leonardo alterou as informações dos meus perfis nas redes sociais, indicando ao público ser o meu empresário e informando o seu próprio contato de telefone para a contratação dos serviços artísticos, podendo ocasionar fraudes e prejuízos”, disse o cantor, segundo documento divulgado pelo colunista Leo Dias.

Além da queixa na delegacia, Manoel deve abrir ainda processos contra o ex-empresário, que até o momento, não se pronunciou sobre as acusações.