Marcia Castro grava Roda de Samba Reggae ao vivo no Pelô nesta sexta | A TARDE

Marcia Castro vai gravar seu projeto autoral ao vivo, Roda de Samba Reggae, em show gratuito nesta sexta-feira, 22, às 17h, na Praça da Cruz Caída, no Pelourinho. O evento integra as celebrações dos 475 anos de Salvador e contará com convidados especiais como Cortejo Afro, Pierre Onassis, Anderson do Samba, entre outros.

A performance resultará no lançamento do mais novo álbum da artista, que conta que o repertório foi construído a partir de uma pesquisa extensa da música matricial afro baiana.

"A Roda de Samba Reggae tem esse espírito coletivo de memória, de esperançar a vida, e sobretudo distribuir alegria, essa alegria tão importante que possa nos fortalecer no dia a dia. Tudo isso é uma homenagem a quem veio antes e também uma busca por reforçar esse legado às gerações futuras, pois esse Axé é nossa base, e ele que me conduz em tudo que me proponho a fazer e entregar ao mundo desde sempre", afirma.

Na gravação do novo álbum, na Praça da Cruz Caída, Marcia Castro usará figurinos exclusivos assinados pelo artista plástico Alberto Pitta, com styling de Zedu Carvalho, e produção da Isé - Música Criativa.

"Será um momento muito especial. Tô muito feliz de compartilhar com vocês esse momento ao vivo".