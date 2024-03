MUDEIdeNOME celebra Salvador com Volta no Parque dos Ventos | A TARDE

Neste domingo, 24, às 11h, o MUDEIdeNOME realizará a 3ª edição da Volta no Parque dos Ventos a bordo do pranchão. Em parceria com a Prefeitura de Salvador, o evento vai celebrar o Aniversário de Salvador ao som de Ricardo Chaves, Ramon Cruz, Magary Lord e Jonga Cunha.

Durante o percurso, que se inicia e termina atrás do Centro de Convenções de Salvador e passa pelo Parque dos Ventos, os músicos vão arrastar os foliões com canções que marcaram a história da música baiana e os antigos carnavais, além das composições autorais e dos sucessos que definiram a trajetória de cada integrante, todos apresentados com novos arranjos e roupagens.

"Para nós, é uma grande alegria ter duas voltas no pranchão anualmente em nosso calendário. A Volta no Dique do Tororó, que este ano, devido às obras do BRT, será realizada em setembro no Festival da Primavera, e a Volta no Parque do Ventos, que em 2024 entra na programação no Aniversário da Cidade", comemora Ricardo Chaves.





Serviços 3ª Edição da VOLTA NO PARQUE com o MUDEIdeNOME

LOCAL: Orla do Parque dos Ventos, Boca do Rio (Centro de Convenções) DATA: Domingo, 24/03/2024 HORARIO: 11h ABERTO AO PÚBLICO Concentração: Atrás do Centro de Convenções de Salvador