Palco do Cruzeiro conta com shows de segunda a sábado | A TARDE

O Largo do Cruzeiro do São Francisco conta, nesta semana, com diversos shows de grupos e artistas que atuam na Bahia. De segunda a sábado, das 18h30 às 21h, com couvert custa R$ 10.

Com opções de forró, música baiana, MPB, sucessos internacionais, MPB, rock e outros, esta semana terá apresentações de Gel Barbosa, Sátyra Carvalho, Gabriela Lima, Nina Sol, Maurício Ferraz e Cid Rocha.

Os shows são patrocinados pelos restaurantes Boteco do Pelô, Cuco Bistrô e Odoyá, todos localizados no Largo do Cruzeiro do São Francisco.

Serviço:

Segunda-feira – dia 11/03, a partir das 18h30 – Gel Barbosa

Terça-feira – dia 12/03, a partir das 18h30 – Sátyra Carvalho

Quarta-feira – dia 13/03, a partir das 18h30 – Gabriela Lima

Quinta-feira – dia 14/03, a partir das 18h30 – Nina Sol

Sexta-feira – dia 15/03, a partir das 18h30 – Maurício Ferraz

Sábado – dia 16/03, a partir das 18h30 – Cid Rocha

Segunda-feira – dia 18/03, a partir das 18h30 – Gel Barbosa

Terça-feira – dia 19/03, a partir das 18h30 – Sátyra Carvalho

Quarta-feira – dia 20/03, a partir das 18h30 – Gabriela Lima

Quinta-feira – dia 21/03, a partir das 18h30 – Nina Sol

Sexta-feira – dia 22/03, a partir das 18h30 – Maurício Ferraz

Sábado – dia 23/03, a partir das 18h30 – Cid Rocha