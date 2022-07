Patrulha do Samba grava primeiro DVD no Largo do Pelourinho

Muito antes do Tik Tok, um ritmo nascido das ruas ditava os passos de dança nas festas da Bahia. Durante a explosão do chamado pagode baiano dos anos 90, uma banda, entre tantas que marcaram época, se destaca pelos sucessos consagrados pelas coreografias simples e contagiantes.

Quem não se balançou ao som de "Swing de Rua", "Rala no pezinho", “Melô da Escolinha” ou "Rodopiou"? Pois a banda responsável por esses e muitos outros hits está de volta. A Patrulha do Samba faz show na próxima quinta-feira, dia 14, no Largo do Pelourinho, para a gravação do seu primeiro DVD, "Uma nova história".

O show, gratuito, conta com a participação de outros pesos pesados do samba e pagode. Entre os convidados para a gravação, estão os cantores Thiago Martins e Tatau, além dos grupos Molejo e É o Tchan. “É um projeto feito por amigos, por isso convidamos amigos para as gravações dos novos sucessos”, revela Marquinho Oliveira, empresário e criador da banda.

O DVD está organizado em 16 faixas com músicas inéditas e regravações de sucessos. “Patrulha do Samba era o Tik Tok dos anos 90 nas ruas. O primeiro grande sucesso que virou um movimento”, compara Matheus Oliveira, empresário do grupo.



A banda de samba junino, surgida na Jaqueira do Carneiro, em Salvador, conquistou o Brasil, nos anos 90, chamando a atenção pela musicalidade e independência. Dispostos a construir mais um surpreendente capítulo dessa jornada, os Bezerra de Oliveira promovem “Uma nova história”, a retomada de um dos maiores fenômenos da música brasileira, que vendeu mais de 1 milhão de discos e transformou o hit “Swing de Rua” num movimento nacional.



A estrutura promete ser grandiosa, num palco com 12 metros de frente, sem cobertura, totalmente ao ar livre, e um jogo de luz cênica nos casarões compondo a experiência de uma noite memorável. Por trás de toda essa ousadia, estão Marcos Oliveira e Alex Ferreira, da velha guarda do Patrulha do Samba, e Matheus Oliveira da nova geração que nasceu dentro do “Swing de Rua”.

Eles são os empresários e produtores responsáveis pela retomada do Patrulha do Samba aos trilhos da sua história. “Patrulha do Samba é uma banda que tem uma história fantástica no cenário nacional e internacional. É uma banda que veio do Brasil para a Bahia. Nasceu aqui, mas estourou primeiro no Brasil para depois conquistar a Bahia. Queremos agora, nessa nova história, fazer o caminho inverso”, comenta Alex Ferreira produtor da banda.



Há 10 anos à frente da banda, o cantor Lupão não esconde a ansiedade para esse reencontro com o público baiano em alto nível. “A ansiedade está gritando aqui dentro de mim, gritando muito na expectativa de que chegue logo esse grande dia da gravação e, em seguida, o lançamento. São 10 anos batalhando muito no comando dessa banda, que eu amo demais, tatuei na pele o nome dela. É algo que vai mudar realmente a história do Patrulha do Samba, a marca, a visibilidade que já tem internacionalmente e nacionalmente, as músicas que fizeram e fazem sucesso até hoje. Deus não demora, ele capricha”!

Em quase 25 anos de história, o Patrulha do Samba já fez shows em todos os estados brasileiros e nos continentes Americano, Europeu e Africano.

Serviço

O quê: Gravação do 1º DVD do Patrulha do Samba: “Uma nova história”

Quando: 14 de julho às 18h30

Onde: Largo do Pelourinho

Quanto: de graça