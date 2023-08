Paulinho da Viola é internado com sangramento digestivo

O cantor Paulinho da Viola, de 80 anos, está internado em um hospital na manhã desta segunda-feira, 31, no Rio de Janeiro, após se sentir mal e cancelar um show que faria no domingo, 30, em Três Rios, no Sul do estado.

No domingo, em nota oficial, a assessoria do artista disse que ele estava sob cuidados médicos após uma indisposição poucas horas antes do show. A apresentação faria parte da turnê de 80 anos de vida e obra de Paulinho da Viola.

Segundo a equipe do artista, ele “sentiu-se mal poucas horas antes da apresentação em Três Rios, com queda de pressão. Foi constatado um pequeno sangramento digestivo que determinou o cancelamento e seu retorno ao Rio”.

Paulinho está passando por uma bateria de exames para determinar um diagnóstico. “Está bem, interagindo até com bom humor. No início da tarde teremos informações mais precisas”, disse a assessoria