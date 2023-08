Paulinho da Viola recebe alta de hospital após cirurgia; assista

O cantor Paulinho da Viola recebeu alta médica nesta segunda-feira, 7, após passar por procedimento de saúde na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Ele passou por cirurgia no intestino.

A equipe da assessoria de comunicação do cantor ainda publicou um vídeo do artista chegando em casa. “Muito feliz em poder voltar para casa e ainda ser recebido ao som de Vou Vivendo, meu choro preferido do Pixinguinha. Quero agradecer novamente a todo o carinho e a todos os profissionais que me ajudaram nesta semana. Estou me recuperando bem, muito obrigado!”, diz a legenda.

Paulinho da Viola foi internado após uma cirurgia no intestino, no último dia 30. De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital, Paulinho, que tinha um quadro de GIST (Tumor Estromal Gastrointestinal) no intestino delgado, ficou bem após um procedimento chamado de enterectomia.



Reprodução / Redes Sociais