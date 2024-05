Pré-venda para o Rock in Rio: veja como será vendas | A TARDE

Com um line-up mais pop do que nunca, a pré-venda de ingressos para o Rock in Rio deste ano começa no dia 20 de maio. Este ano o festival celebra 40 anos.

A pré-venda é exclusiva para os clientes Itaú, que patrocina o festival, e vai acontecer das 12h às do dia 20 de maio às 12h do dia 23 de maio. Serão aceitos como forma de pagamento cartões de crédito Itaú, credicard ou iti. O dia de preferência, pode ser escolhido em “Meus Pedidos” no site do evento até o dia 21 de maio.

Após essa data, a escolha ficará condicionada à disponibilidade de ingressos. Já a venda geral inicia no dia 23 de maio, às 19h, pelo site da Ticketmaster.

Limite de ingressos por CPF

Para o público geral do Rock in Rio, o limite de compra é até quatro ingressos por CPF, sendo permitida a compra de uma meia-entrada. No entanto, pessoas portadoras de necessidades especiais têm direito a comprar uma meia-entrada para si e outra meia-entrada para seu acompanhante.

Preços dos ingressos

O valor do Rock In Rio Card será de R$ 755 (inteira) e R$ 377 (meia-entrada). Não haverá cobrança de taxa de serviço. Os ingressos para o festival na Cidade da Música serão vendidos exclusivamente pela plataforma Ticketmaster Brasil.

Confira programação

13 de setembro

Palco Mundo

Travis Scott

21 Savage

Ludmilla

Matue part Wiu e Teto

Palco Sunset

Mc Cabelinho e Coral das Favelas

Orochi, Chefin e Convidado

Veigh e Kayblack

Funk Orquestra convida MC Daniel

Rebecca e MC Soffia

New Dancer Order

DEADMU5

14 de setembro

Imagine Dragons

OneRepublic

Zara Larsson

Lulu Santos

Palco Sunset

NX Zero

New Dance Order

DJ Snake

19 de setembro

Palco Mundo

Ed Sheeran

Charlie Puth

Joss Stone

Jão

Palco Sunset

Gloria Groove

20 de setembro

Palco Mundo

Katy Perry

Cyndi Lauper

Ivete Sangalo

Palco Sunset

IZA

Gloria Gaynor

Tyla

Luedji Luna convida Tássia Reis e Xênia França

New Dance Order

Alison Wonderland

Global Village

Angélique Kidjo

22 de setembro

Palco Mundo

Shawn Mendes

Akon

NE-YO

Palco Sunset

Mariah Carey

