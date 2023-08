Preta Gil e Simony têm encontro emocionante em hospital; veja vídeo

Diagnosticadas com câncer de intestino, as cantoras Preta Gil, 49, e Simony, 47, foram às lágrimas ao se encontrarem, nesta terça-feira, 29. A reunião emocionante aconteceu no Hospital Sirio-Libanês, em São Paulo, onde a filha de Gilberto Gil se recupera da remoção de um tumor.

O momento foi registrado em vídeo, compartilhado nas redes das artistas [veja abaixo]. "Como esperei por esse encontro, Simony! Você é luz pura, sua força me dá força, obrigada por não soltar minha mão durante esse tratamento!!!! Te amo. Vamos juntas receber essa cura que já veio pra nós!!", escreveu Preta nas redes sociais.

No vídeo, Preta afirma que ela e Simony "estão no mesmo barco" e beija as mãos da ex-Balão Mágico. "Eu estou muito feliz. A gente nunca foi próxima, mas agora parece que você é um pedaço do meu coração", diz Simony, chorando.

Diagnosticada com câncer de intestino em agosto de 2022, Simony passou por ciclos de quimioterapia e quimioradioterapia. Em julho passado, ela anunciou que a doença entrou em remissão. "Eu estou muito grata. Hoje fui fazer o último exame e não tem nada", contou em suas redes sociais. "Não sei nem o que dizer para vocês. Só que eu estou muito feliz. Vou terminar o ciclo desse tratamento e não tem nada mais. Acabou", contou ela na ocasião.

Já Preta, que recebeu o diagnóstico de câncer colorretal em janeiro deste ano, chegou a ficar à beira da morte após uma septicemia. No último dia 16, ela removeu um tumor e depois revelou estar livre das células cancerosas. "Esperei tanto por esse dia para poder virar falar para vocês. A cirurgia foi muito bem sucedida, complexa, grande, mas somente ontem nós tivemos o resultado final dela (...). Sim, meu corpo está livre de células cancerígenas", anunciou a cantora, lembrando também que a cura é um “processo".

Confira vídeo emocionante do encontro de Preta e Simony:

Reprodução | Instagram