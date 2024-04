Projeto realiza festival com Batalha de Rap e Concurso de Dança | A TARDE

A primeira edição do Festival Cultural Talentos de Bairros, vai tomar conta do bairro Pirajá, subúrbio de Salvador, no dia 28 de abril. O evento vai acontecer no Colégio Alberto Santos Dumont, a partir das 9h.



Dividida entre dois palcos principais, a programação inclui Batalha de Rap e Concurso de Dança de diversas modalidades, além das Performances LGBT, da Mostra de Poesia e de Pocket Shows.

O Concurso de Dança terá três categorias: Pagode Baiano, Valsa e Estilo Livre. Entre duelos de rimas, passos sincronizados e muita energia, os intervalos no Palco Aberto prometem Performances LGBT icônicas, Mostra de Poesia e Pocket Shows.

Todas as competições são julgadas por uma banca de jurados formada por três membros para cada categoria, e os grandes vencedores levarão para casa premiações que variam desde troféus até quantias em dinheiro. Veja abaixo.

O Instituto Talentos de Bairros é uma iniciativa de valorização de artistas e atletas que desenvolvem trabalhos nas regiões periféricas das cidades baianas, contribuindo para a difusão do protagonismo de jovens talentos.

O projeto “Talentos de Bairros - Festival Cultural” foi contemplado pelo edital Territórios Criativos, com recursos financeiros da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.

Reconhecido como Ponto Cultural pelo Governo do Estado da Bahia, o Instituto Talentos de Bairros busca auxiliar na profissionalização dos talentos dos bairros e periferias baianas em campos como dança, música, teatro, grafite, poesia, esportes e artes circenses, colocando estas comunidades no mapa cultural e esportivo de forma definitiva nas ações estaduais e municipais.

PROGRAMAÇÃO

Abertura dos Portões: 09h

PALCO 01 - Batalha de Rap

09:30 - Batalha de Rap com 39 MC’s

12:00 - Intervalo - Mostra de Poesia e Pocket Show MC’s

13:30 às 17:00 - Finais Batalha de Rap

PALCO 02 - Concurso de Dança

09:30 às 11:00 - Concurso Pagode Baiano (09 Apresentações – média de 90 Bailarinos)

11:00 às 11:30 - Intervalo (Palco Aberto Performances LGBT)

12:00 às 13:30 - Concurso Valsa (08 Apresentações – média de 120 Bailarinos)

13:30 às 14:00 - Intervalo (Palco Aberto)

14:00 às 17:00 - Concurso Estilo Livre (29 Apresentações – média de 158 Bailarinos)

17:00 às 18:00- Cerimônia de Premiação das Categorias

PREMIAÇÕES

Concurso de Dança

1º Lugar: R$ 1.500,00 + Troféu

2º Lugar: Troféu

3º Lugar: Troféu

Destaque da Categoria (Melhor Dançarino ou Dançarina): Troféu + R$ 200,00

Batalha de Rap

1º Lugar: R$ 1.000,00 + Troféu + Certificado

2º Lugar: R$ 500,00 + Troféu + Certificado

Obs: Todas as competições são julgadas por uma banca de jurados formada por 03 membros diferentes entre as categorias.