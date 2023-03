Promissora cantora baiana Rachel Reis está só começando

A cantora e compositora baiana Rachel Reis vem ganhando espaço no cenário musical brasileiro, marcando presença nos principais festivais e premiações do País. Colecionadora de hits, Rachel recebeu o prêmio de Artista Revelação pela Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA).

“Muita coisa aconteceu desde o meu início até aqui, em tão pouco tempo. Passa um filme na cabeça”, confessa a cantora e compositora. Para a artista, 2022 foi um ano de muita labuta, aprendizado e realizações, ao qual ela é extremamente grata.

“Eu me sinto muito feliz porque quando a gente começa quer que as pessoas tenham conhecimento sobre a gente, que gostem do nosso trabalho, trabalhamos diariamente para que nossa música chegue aos outros”, afirma Rachel, ainda extasiada com a premiação e o reconhecimento.

Feliz com o caminho que a carreira tem seguido, a baiana sempre comemorou cada uma das conquistas. “Desde que comecei, qualquer coisa que eu ganhasse, qualquer premiação da internet ou página que saísse, sempre vibrava muito. Então todo espaço que chega é importante, ainda mais que são um reconhecimento, só alegria”, comemora a cantora.

Quem ouve Rachel Reis, imerge em um suingue originado a partir de um repertório cultural diversificado, ao qual a artista foi exposta desde criança: “Escuto de tudo desde pequenininha, sempre fui bem eclética. Venho de uma mãe que cantava seresta, música romântica, que era eclética também. Uma irmã que canta piseiro”.

Parceria com Alice Caymmi

A cantora atribui a essa mistura a personalização do seu som. Sem rotular as produções, ela apenas deixa que os trabalhos sigam o próprio fluxo. “A definição vem pelo público, do que as pessoas sentem. Mas eu acho que quem me escutar vai pegar um pouco de MPB, arrocha, bachata, um pouco de pop, vai ser tudo aquilo ali meio que misturado, mescladinho”, explica.

Com Meu Esquema, primeiro álbum, lançado em 2022, Rachel apresentou ao público um disco que é pop, tropical, cheio de balanço e com letras que falam de amor.

“Esse álbum foi um presente para mim”, diz Rachel Reis. “Senti que foi no momento que tinha que ser. Precisava maturar a ideia, entender como seria e com quem seria”, revela a artista.

Foram cerca de dois anos trabalhando em Meu Esquema, gravado em Pernambuco e Bahia, com faixas produzidas por Zamba e Cuper. “Tem a participação também muito especial de Céu, que canta junto comigo, sou fã dela, uma das minhas inspirações da música brasileira. Esse álbum saiu do jeitinho como eu queria”, expressa a gratidão.

Desfruta é mais uma produção de Rachel Reis que tem ganhado visibilidade. O single foi lançado já neste ano, em parceria com Alice Caymmi. “Eu já conhecia o trabalho dela. Fomos apresentadas e houve uma conexão, o nosso jeito bateu logo de cara. Alice pediu que eu fizesse uma música para ela, nesse momento eu fui finalizar a canção e trabalhar no conceito”, lembra.

A canção tem produção de Iuri Rio Branco e clipe com direção de Aline Lata. “Sinto que não poderia ser a voz de outra pessoa. Fiquei muito feliz com o convite para que eu cantasse com ela essa música. O clipe também ficou lindo. Um presentão que eu ganhei”, comenta Rachel.

Ela lançou as primeiras músicas em 2020, e foi com Maresia que o trabalho ganhou visibilidade. Logo em seguida a cantora lançou o primeiro EP, Encosta, e continuou a trajetória com o lançamento de Meu Esquema, no final de 2022.

“Foi uma coisa atrás da outra, um trabalho de formiguinha, e a gente acaba tão inserido no processo de criação, no trabalho, que é maior ainda quando recebemos o reconhecimento do público”, diz Rachel.

A artista revela já ter começado a preparar um novo projeto, estudando novas ideias, com o propósito de lançar um novo álbum.

“Já tenho catado as referências para fazer minhas músicas. E a minha ideia é continuar rodando muito com Meu Esquema e Encosta. Rodar até para fora, quem sabe?”, conclui Rachel.

*Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.