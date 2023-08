Raça Negra celebra 40 anos com show em Lauro de Freitas

Lauro de Freitas recebe a banda Raça Negra, com o show que celebra os 40 anos de carreira do grupo. A apresentação acontece no dia 02 de setembro, as 20h, no Armazém Convention. Os ingressos custam de R$ 140 a R$ 600 e podem ser adquiridos através da internet.

O grupo liderado pelo vocalista Luiz Carlos, já gravou um DVD na capital baiana “Raça Negra e Amigos” e promete trazer, para esta apresentação, os principais hits das quatro décadas de trajetória como: "Cigana", "Doce Paixão", "Cheia de Manias", "Ciúme de Você", "Me Leva Junto com Você", "Quando Te Encontrei", entre outros.

O Armazém Convention está localizado dentro do Parque Shopping Bahia, e oferece ao público um ambiente climatizado, com estacionamento na porta, além de contar com diversos setores, como arena, frontvip, camarote com e sem mesas e lounge.



Show Data: 2 de setembro (sábado) Horário: 20h Local: Armazém Convention - Lauro de Freitas

Ingressos: de R$ 140 a R$ 600

Vendas: através da internet