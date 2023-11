Raul Seixas é homenageado em show na Concha Acústica | A TARDE

Artistas de diferentes gerações se reúnem para homenagear o cantor Raul Seixas em show que acontece neste domingo, 12, às 18h30, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Com o nome “O Baú do Raul”, a apresentação reúne 20 artistas, incluindo a anfitriã da noite, a filha caçula de Raulzito, Vivi Seixas.

O show traz nomes como Lutte, Thati, Monarka, Irmão Carlos, Wilson Aragão, Lula Magalhães, Marculino, Marcos Clement, Sylvio Passos, André Prando, Edy Star, Elmo Manero, Rafa Luz, além de Lirinha (Cordel do Fogo Encantado), Vivendo do Ócio, Maurício Baia, Pedro Pondé, Clariana, Cacá Magalhães e Eric Assmar.

O projeto faz parte do sonho da filha caçula de Raul Seixas, a DJ e produtora musical Vivi Seixas, de dar continuidade à mensagem e ao legado do seu pai. Agora, ela reedita o projeto O Baú do Raul, criado pela mãe, Kika Seixas, em 1992, quando aconteceram dois grandes shows, sendo um na Concha Acústica e outro no Rio de Janeiro.

Serviços Nome do show: O BAÚ DO RAUL – SALVADOR Data: 12/11/2023 Hora: 18h30 (Portões serão abertos às 17h) Classificação indicativa: 16 anos Local: Concha Acústica do TCA Realização: Ondina Produções Ingressos 1º Lote: R$ 96,00 (inteira) e R$ 48,00 (meia) Vendas: Sympla