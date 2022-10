Rihanna anuncia participação na trilha de 'Wakanda para Sempre'

A expectativa dos fãs em torno de um novo lançamento musical da cantora Rihanna será contemplada na próxima sexta-feira, 28. Isso porque a artista declarou que vai lançar a música “Lift Me Up” na trilha de "Pantera Negra: Wakanda para Sempre", que vai estrear no dia 10 de novembro.

O anúncio marca o primeiro lançamento da cantora em quase sete anos desde o lançamento do álbum "Anti", em janeiro de 2016. Após o álbum, ela chegou a fazer parcerias com Drake e PartyNextDoor, nas músicas "Lemon" e "Believe It" respectivamente.

Na terça-feira, 25, a Marvel publicou um novo teaser do filme, onde destacou a letra "R" com a data de 28 de outubro. A mensagem enigmática foi captada pelos fãs que começaram a especular se a artista faria parte da trilha sonora do longa.

Com Angela Basset, Lupita Nyong'o e Tenoch Huerta, a produção da Marvel também é muito esperada pelos fãs de todo o mundo. O lançamento ocorre após dois anos da morte do ator Chadwick Boseman, que estrelou o primeiro Pantera Negra em 2018. O filme pretende fazer uma homenagem ao artista e apresentar um novo herói.