Saiba como e quando assistir ao show de Ludmilla no Coachella | A TARDE

Fãs de Ludmilla já podem se preparar para acompanhar a estreia da artista no Coachella Festival neste domingo, 14. A apresentação será transmitida pelo YouTube a partir das 23h40 (horário de Brasília).

"Estou muito feliz em cantar no palco principal do Coachella, que para mim era algo tão distante. As minhas maiores inspirações já passaram pelo festival, e agora eu estarei lá", comenta Ludmilla, que passa a integrar um seleto time de artistas pretos escalados para brilharem no palco principal – tais como Prince, The Weeknd e Beyoncé.

A cantora promete repassar por hits de toda a carreira, além de entregar a primeira performance ao vivo de “Piña Colada”, sucesso mais recente e que mostra a estrela cantando totalmente em espanhol pela primeira vez.

Para assistir ao show da Ludmilla e acompanhar o Coachella, basta acessar o canal oficial do festival no YouTube, que fará a transmissão com a novidade do recurso multiview, onde os usuários poderão acompanhar até 4 palcos simultâneos na TV, podendo escolher o áudio de sua preferência.