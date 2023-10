Sancha lança álbum solo com produção de Pedro Sá | A TARDE

Sancha faz estreia fonográfica solo aos 33 anos, com o álbum autoral Americanto, produzido pelo guitarrista Pedro Sá. O projeto chegou às plataformas de streaming em agosto, pela gravadora Biscoito Fino.

A produção é do guitarrista Pedro Sá, músico fundamental em trabalhos de Caetano Veloso, Gal Costa e Adriana Calcanhotto, entre outros. Pedro também toca guitarra, baixo e violão no álbum.



As canções do álbum foram compostas nos últimos anos, à medida que o cantor mineiro foi desenvolvendo uma assinatura própria como compositor. “Por Aí” é responsável por formar o link conceitual entre as nove faixas, e seria o título do álbum, mas Sancha diz que percebeu que o projeto precisava de uma imagem mais concreta.

O álbum tem vários convidados. O conterrâneo Renegado faz dueto na faixa “América do Sul”. A cantora Lisa Mallet participa em “Grafite”; e Coração de Andarilho é o convidado em “Terra à Vista” (Sancha / Lucas Ucá).

Entre as influências musicais de Sancha estão The Strokes, Beirut, Phillip Glass, Cartola, Olodum, Django Reinhart, Raul Seixas, Los Hermanos, Jobim e João Gilberto, entre outros. Antes do projeto solo, Sancha integrou a banda “Ledjembergs”, de 2007 a 2017.

Pedro entrou no projeto após ouvir canções enviadas ao guitarrista pelo pai de Sancha, produtor cultural. Participou também do projeto, o baterista Thomas Harres, que por causa da pandemia, gravou a distância.