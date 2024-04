Show de Adelmário Coelho na Concha é adiado | A TARDE

O show de Adelmário Coelho que aconteceria no dia 30 de abril na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) foi adiado. O forrozeiro anunciou o cancelamento do evento, que celebraria seus 30 anos de carreira, nesta segunda-feira, 15.

Segundo o artista, o adiamento aconteceu devido a problemas operacionais. “Ressalto que tenho carinho e respeito por toda minha nação forrozeira e assim em breve divulgarei uma nova data para o evento tão aguardado”, prometeu ele

Conforme Adelmário, a equipe do show fará reembolso integral do ingresso em até 10 dias úteis.