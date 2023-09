Sorriso Maroto traz projeto 'As Antigas' a Salvador em setembro

O grupo Sorriso Maroto traz para Salvador o projeto “Sorriso Maroto – As Antigas”, que viaja o país em festa com sucessos antigos do quinteto. O show será gravado e vai integrar um projeto audiovisual.

Em Salvador, o grupo se apresenta no dia 30 de setembro na Arena Fonte Nova. O projeto tem o intuito de ser uma festa com experiência além dos palcos. No Rio de Janeiro foram usados Karaokê, tirolesa, totens interativos e roda gigante.

“Colocamos em prática tudo o que desenhamos no papel e fizemos o nosso 'Sorriso in Rio das Antigas', um mini Rock in Rio do Sorriso Maroto", brinca Bruno Cardoso, vocalista da banda, que garante que o público vai viver uma experiência completa. "Tem sido mágico viajar o Brasil todo com o Sorriso Maroto - As Antigas", comemora.

A cada ingresso vendido serão doados R$ 5 e, com o valor total, o projeto vai custear um mutirão de saúde oral para crianças, adolescentes e adultos. A estratégia integra o programa “Espalhando Sorrisos”, que visa promover a inclusão social através do cuidado oral de pessoas em vulnerabilidade.

"Esse é um desejo antigo do Sorriso. A gente já tinha um projeto com a turnê A.M.A que, infelizmente, a pandemia inviabilizou, de criar ações de cunho solidário”, conta Bruno.

Ele pontua que o desejo de ajudar através dos shows não acabou e agora trouxe para essa turnê que está viajando o Brasil todo e reunindo milhares de pessoas. “Entendemos que o futuro é usar a nossa arte como forma de ajuda, isso sem dúvida nos move”, finaliza o vocalista.