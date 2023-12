Thiago Aquino quebra o silêncio sobre boatos de irmã encontrada morta | A TARDE

Thiago Aquino quebrou o silêncio sobre os boatos de que uma das irmãs teria sido encontrada morta dentro de casa na madrugada desta terça-feira, 5. Os rumores vieram à tona nas primeiras horas da manhã, movimentaram as redes sociais e deram um grande susto nos familiares do cantor feirense.

Por meio de sua assessoria, Thiago Aquino negou ter parentesco com Jéssica Batista Gentil de Souza, de 31 anos, que teve a morte confirmada nesta terça, 5, no bairro Jardim Cruzeiro, em Feira de Santana. O cantor explicou que ela é filha da namorada do pai, Sinval Aquino. As informações são do Bahia Notícias.

Por fim, Thiago Aquino ainda pontuou que teve contato com Jéssica Batista na infância, lamentou a morte e prestou condolências à família. O Portal MASSA! entrou em contato com as polícias Civil e Militar para obter mais informações sobre o caso. No entanto, não houve resposta até o fechamento desta matéria.