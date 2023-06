Tratando câncer, Preta Gil visita Santuário de Aparecida: 'rezar'

Na luta contra um câncer no intestino, a cantora Preta Gil visitou o Santuário de Aparecida, em Aparecida, no interior de São Paulo, neste sábado, 10.

Ela disse que a visita tem o objetivo de agradecer o avanço no tratamento de saúde contra a doença e o apoio recebido por familiares e amigos.

Ela anunciou em postagem recente que fez a última sessão de radioterapia. Dentro de dois meses, ela fará uma cirurgia para a retirada do tumor.

Última radioterapia!!! Venci mais uma batalha!!!



Quero agradecer por todo amor e energia positiva! Vocês me emocionam! À todos os profissionais da saúde no final do vídeo e os outros que não apareceram também, eu amo vocês! Obrigada por tanto amparo, acolhimento e carinho!… pic.twitter.com/yaEzoMXWVP — Preta Gil (@PretaGil) June 7, 2023

"Vim agradecer a Nossa Senhora Aparecida por todos os livramentos dos últimos meses!!! Vim agradecer e rezar pela saúde dos meus familiares e amigos que não me abandonaram, que não largaram minhas mãos!!! Em especial esses dois fiéis escudeiros @malupbarbosa e @gominho que não mediram esforços para me tirar desse sofrimento que passei, me encheram de amor e cuidados, sou toda gratidão!!! Amo vocês!!", começou Preta, que ainda postou fotos dentro do local e textos como 'te amo, mãezinha' e 'gratidão'", disse Preta Gil.