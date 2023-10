"Truque": Clarice Falcão reúne dores, talentos e magia em novo álbum

Quem conhece Clarice Falcão, com certeza já conferiu a sua arte na música, no cinema, TV ou internet. Atriz, roteirista, cantora e compositora, ela resolveu reunir habilidades e expressar um pouco das fases e momentos de sua vida, em novo álbum o “Truque”. Mantendo a parceria da obra anterior, a cantora traz o produtor musical Lucas de Paiva para o projeto, que reúne 12 faixas autorais, com um vídeo para cada uma. Os clips têm a direção de Lucas Cunha.

Truque é o quarto álbum da carreira de Clarice. Segundo a artista, é o mais completo e equilibrado, na relação com os discos anteriores. "Monomania", "Problema Meu" e "Tem Conserto", se aprofundaram nos momentos que a cantora estava passando na vida, com temas que abordavam o primeiro amor, término de relacionamentos, ou ato de se entender independente de alguém, passando pelo que ela chama os 'demônios' que a atormentavam, além da relação com ansiedade e depressão.

"Eu sinto que o 'Truque' vem no momento que a gente começa a se entender muito melhor e passa a enxergar os nossos lados e eles passam a conviver uns com os outros de uma forma muito mais harmônica. A Clarice do 'Monomania', do 'Problema Meu' e do 'Tem Conserto', elas são uma só. Acho que o 'Truque' tem isso, ele puxa um romance do 'Monomania', com a acidez do 'Problema Meu' e com a intensidade do 'Tem Conserto".

Ilusão e desilusão é o que define o novo projeto, segundo Clarice. Para ela, essas são as duas faces da mesma moeda. Não é possível se desiludir sem se iludir antes. E, quando você se ilude, a chance de você se desiludir em algum momento é muito grande.

"Então, eu acho que o Truque fala sobre se apaixonar. Mas, acho que mais do que se apaixonar, ele fala sobre se dar mal e ter a abertura e a coragem de se apaixonar novamente. E de saber que apesar da gente em algum momento se dar mal, se iludir faz parte da vida. A vida sem isso, fica um pouco sem graça".



A autenticidade de Clarice é perceptível no projeto. Além da artista criar e cantar as músicas, ela escreveu o roteiro para os vídeos e atuou em cada um, deixando uma marca singular em cada faixa, em cada clipe.



"Meu objetivo é fazer uma música que eu não tenha ouvido antes. Eu quero ser minha própria artista, quero ser eu. É um disco que as composições foram saindo, porque foram saindo de forma natural. Uma obra de arte eu sinto que a gente constrói de dentro pra fora, não de fora pra dentro".

"Quando vou a Bahia, me sinto acolhida e confortável" | Foto: Divulgação

"Eu amo a Bahia, já fiz alguns shows em Salvador"



Filha do diretor, roteirista e compositor João Falcão, Clarisse afirma que se apaixonou por Salvador através do olhar do pai, que foi à Bahia para ministrar um curso e se encantou com a capital baiana. Nascida em Pernambuco, ela relaciona as similaridades entre os dois locais, onde confessa ter uma identificação de alma.

"Há muito tempo ele fez uma peça chamada a máquina, que tinha o Lázaro começando [carreira], o Wagner começando, e dava pra ver a paixão que ele tinha pela arte, que é tão borbulhante. Eu enxergo uma similaridade grande entre Bahia e Pernambuco, onde a arte borbulha".

"Eu sinto que tem um senso de humor muito grande também, qualquer pessoa que vc fale é muito engraçada... Quando vou a Bahia, me sinto acolhida e confortável. É muito bom vc se identificar nesse lugar da criatividade e do senso de humor."

O truque não fica apenas no título, Clarice trouxe algumas técnicas que mexem com a imaginação e até com crenças populares antigas, como a ideia de ouvir a música ao contrário e ter uma consequência negativa.

"Cada vídeo tem um truque diferente. Tem um vídeo que eu cantei ao contrário e depois a gente colocou pra frente. A música truque que é sobre levar um bolo, sobre marcar um encontro e a pessoa não ir, então a gente fez um tutorial de maquiagem, como se fosse um tutorial da pessoa tirando a maquiagem, porquê a outra pessoa não vem, então ficou um tutorial de 'desmaquiagem'. A gente gravou um tutorial de maquiagem normal, comigo cantando ao contrário e a maquiagem vai saindo, então ela volta pra o pincel, o batom, volta pra o batom, ficou bem legal. "

Os clips de cada música já estão disponíveis no YouTube e segundo a artista, traz uma outra camada para as faixas.

"Eu vou gostar muito se as pessoas assistirem também, além de ouvir o truque, tá muito lindo!"

Clarice não confirmou quando será a primeira turnê do álbum, mas garantiu que vai lançar o disco no Festival Rock The Mountain 2023, que acontece no mês de novembro em Itaipava, Petrópolis - RJ.