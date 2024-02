UBAQUE reúne compositores de hits da música brasileira em lançamento | A TARDE

Firmado como um hub que atua na produção e lançamento de conteúdos musicais de artistas da nova cena de Salvador, o UBAQUE apresenta o segundo volume da coletânea com cantores da cidade (ouça).

Dessa vez, o EP especial apresenta Rafa Chagas (autor do hit “Zona de Perigo”, gravado por Léo Santana), com a música “A Luanda”; Yan Cloud, com nova versão do hit “Garota de Salvador” (música com mais de meio milhão de execuções no Spotify); Diggo (co-autor da música premiada “Dengo”, gravada por João Gomes), com “Colocadinba”; e Felipe Barros, com “Baby”.

Sexta-feira, 26, é a vez de Carla Victoria, presente no primeiro volume da coletânea, lançado na semana passada, apresentar um EP autoral com as faixas “Cheiro de Laranja”, “Boa Notícia”, “Ela me Deixou” e “Navegação Perdida”. (ouça). Os vídeos dos lançamentos serão apresentados no canal do projeto no Youtube.

Cria do Acupe de Brotas, em Salvador, como se define, Rafa Chagas, nasceu em berço musical e em seus novos trabalhos ele apresenta o resultado da mistura do afrobeats com ritmos afro-urbanos percussivos, se reafirmando no cenário musical como um artista preto e periférico.

Ele é autor do hit “Zona de Perigo”, sucesso na voz de Léo Santana, que liderou as paradas nas plataformas digitais, alcançando o Top 1 Brasil e Top 11 Mundo no Spotify. Yan Cloud surgiu na cena em 2015 e, desde então, vem acumulando números expressivos com lançamentos nas plataformas. Hoje ele tem mais de 198 mil ouvintes mensais no Spotify, somando quase 10 milhões de execuções na sua lista de músicas mais populares no serviço, entre canções solo e colaborações.

Um dos autores do hit nacional “Dengo”, gravado por João Gomes, Diggo também alcança números expressivos em suas performances nas plataformas. Só no Spotify são mais de 23 mil ouvintes mensais e mais de 3 milhões de plays nos seus lançamentos populares na plataforma.

Felipe Barros é cantor, compositor e violonista, e foi logo na infância que teve o seu primeiro contato com a música, quando ganhou um violão de sua avó. Começou a carreira profissional em 2016 tocando em bares, casas de show e eventos corporativos apresentando suas composições e roupagens de canções clássicas da música popular brasileira. Como compositor, já possui mais de 300 canções catalogadas e 12 singles gravados por ele e outros artistas.

Carla Victoria é mais uma artista que integra os lançamentos da semana. Apaixonada por música e dança, teve o violão como divisor de águas para compor suas primeiras melodias ainda na infância. A música se fazia presente dentro de casa, entre seus familiares, peças fundamentais de apoio. Influenciada por música brasileira e estrangeira, utilizou as redes sociais para suas primeiras aparições em vídeo, homenageando artistas que admirava.

Sobre UBAQUE Conteúdo Musical

O projeto joga luz sobre a produção de uma safra de novos artistas que tem movimentado a agenda musical de Salvador, através da gravação de audiovisuais em pontos estratégicos da cidade, que são disponibilizados, depois, nas plataformas digitais. A iniciativa reúne a Join Entretenimento (dos empresários idealizadores do projeto, Camila Rebouças e Fábio Almeida), a Macaco Gordo (famosa pelo filme premiado “Axé: Canto do Povo de um Lugar” e pelo “Macaco Sessions”) e a Virgin Music - braço da Universal Music no lançamento de artistas da nova geração da música brasileira.

Os primeiros nomes apresentados integram a Coletânea Volume 1: Rafa Chagas com a música “Metendo Dança”; Carla Victória, com “Mundo de Fantasias”, a ex-The Voice Letícia, com “Nova Era”, e Tiri de Castro, com “Vai Bater”. Também pelo selo, Dja Luz lançou um EP reunindo sete faixas inéditas.

O trabalho inicia com a consultoria artística assinada por Elísio Lopes Júnior, diretor artístico e roteirista. Ubaque nasce com foco nos novos conteúdos de matriz rítmica baiana, a partir da música percussiva, e buscando as diversas possibilidades que a percussão oferece para criação artística.

O projeto está investindo na identificação de talentos originais e na pesquisa de novos ritmos, assim como a disponibilização aos mais diversos públicos em conteúdos audiovisuais, podcasts, instalações, eventos-conceito, publicações, conteúdos de pesquisa e outros formatos.

Em parceria com a Bahia Eventos, da Rede Bahia, Diggo, Pedro Pondé, Letícia e Tiri, do casting gravado no UBAQUE, se apresentarão no Festival de Verão, integrando a programação do palco Rua. A ação é mais uma articulação do projeto para impulsionar a música produzida na Bahia com destaque para os novos talentos da cena local - objetivo principal do Ubaque.