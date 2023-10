Usher é anunciado atração principal do Super Bowl 2024

A NFL (National Football League) anunciou neste domingo, 24, que o show do intervalo do Super Bowl LVIII, em fevereiro de 2024, será comandado pelo cantor Usher.

O show do intervalo do Super Bowl se notabilizou por receber grandes artistas, em apresentações superproduzidas e convidados especiais.



"É uma honra para toda a vida finalmente tirar um desempenho do Super Bowl da minha lista de desejos. Mal posso esperar para trazer ao mundo um show diferente de tudo que eles já viram de mim antes", disse Usher.



A novidade foi divulgada com um vídeo em que Kim Kardashian dá ao cantor a grande notícia de que ele vai comandar o show do Super Bowl, que conversa com o Usher de 2004 e revela que sua versão do futuro estará no evento.



Essa é a segunda aparição do cantor no Super Bowl. Ele já havia se apresentado com a banda Black Eyed Peas quando o grupo pop foi a atração principal em 2011.



O artista se apresenta no dia 11 de fevereiro, no Allegiant Stadium, em Las Vegas, Nevada. O evento marca o final da temporada de 2023/2024 do futebol americano.