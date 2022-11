Vaias e gritos pró-Lula marcam apresentação de Claudia Leitte

A apresentação de Claudia Leitte na Micareta Salvador, no Wet, na noite desta sexta-feira, 4, foi marcada por vaias e gritos de “Olê, olê olê olá, Lulá, Lulá”.



O som das manifestações fez a cantora se posicionar. “Vivemos em uma democracia. Vocês têm direito de se sentir e fazer e eu estou aqui para servi-los com todo meu amor. Que Deus leve esse trio do início ao fim, com tudo que vocês merecem”, disse.

Para alguns dos eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a cantora deu sinais de que apoiou Jair Bolsonaro (PL) na disputa presidencial. Entre os motivos que levantaram desconfiança, está o fato de que a cantora passou a seguir nas redes sociais o pastor André Valadão, que proferiu ofensas contra Lula, além de um storie em que a cantora mostra um abajur em forma de arma e uma Bíblia.

Para alguns, a combinação dos dois itens, durante o período eleitoral, era um aceno da artista para duas das bancadas mais influentes no Congresso e que historicamente apoiam candidatos de direita: a bancada que apoia reduzir as restrições para o porte de armas e a bancada evangélica.