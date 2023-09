Wesley Safadão cancela show em Brasília por crises de ansiedade

O cantor Wesley Safadão cancelou a apresentação que realizaria em Brasília na quinta-feira, 7. O cantor tinha show marcado no festival Na Praia, mas não vai cumprir o compromisso por "fortes crises de ansiedade"

Recentemente, nas redes sociais, o artista decretou uma pausa momentânea na carreira.

Em nota, o festival brasiliense se pronunciou. “Desejamos melhoras e uma ótima recuperação ao artista. Esperamos que em breve ele volte aos nossos palcos.”

Além disso, o Na Praia anunciou que Matheus Fernandes será o responsável por completar o line-up do feriado no festival. As apresentações de Dennis DJ e Alok seguem na programação. Em nota, o evento explicou que enviará por e-mail instruções e políticas de reembolso para quem adquiriu o ingresso.

Crises de Safadão

Por meio de um comunicado publicado nas redes sociais nesse domingo, 3, o cantor Wesley Safadão anunciou uma pausa na “agenda de shows” por problemas de saúde. “Informamos que o cantor Wesley Safadão fará uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. O artista apresentou problemas de saúde e terá que se afastar dos palcos por orientação médica”, informou o comunicado publicado no perfil do artista no Instagram.

A última apresentação do cantor foi em Natal, no Rio Grande do Norte, com ingressos esgotados no sábado (2/9). Wesley Safadão também se apresentaria em Brasília e em eventos pelo Norte e Nordeste neste começo de mês. No fim de setembro, ele também teria shows em Minas Gerais, Paraná e São Paulo.