Wesley Safadão retorna aos palcos após afastamento por ansiedade | A TARDE

Depois do afastamento dos shows devido a “fortes crises de ansiedade”, o cantor Wesley Safadão voltou aos palcos na madrugada de sábado, 30, em uma apresentação em Embu das Artes, São Paulo.

"Não tenho e nem sei como agradecer a cada um que tem orado por mim e torcido pelo meu retorno. Ontem foi mais um dia de vitória, mais um obstáculo vencido. Obrigado Deus, obrigado minha rede de apoio e muito obrigado a todos os meus fãs", disse o cantor.



Safadão contou com apoio dos filhos, esposa, mãe e irmão nos bastidores e no palco do Embu Country Fest. Além disso, o show teve a participação do comediatante Tirulipa, amigo do cantor.



Também no sábado, o forrozeiro fez outro show em Reriutaba, interior do Ceará. Em seguida, no domingo, 1º, ele se apresentou em Barcarena, no Pará.



Wesley Safadão anunciou em 3 de setembro a pausa na agenda de shows, dizendo sofrer “fortes crises de ansiedade”.



“Eu estou esgotado. A palavra é essa, assim, esgotado mentalmente. Eu não soube a hora certa de dosar, de diminuir o ritmo. É como se eu não conseguisse dizer não”, disse em entrevista ao Fantástico.