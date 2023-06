Xanddy anuncia "A Melhor Segunda para Comemorar" e gravação de EP

O cantor Xanddy Harmonia celebrará seu aniversário com um evento intitulado "A Melhor Segunda para Comemorar", que acontecerá no dia 12 de junho, na Arena Daniela Mercury, em Salvador.

O artista receberá convidados especiais como Péricles, João Gomes, Dilsinho, Léo Santana e A Dama para a gravação do EP e audiovisual intitulado "Xanddy Harmonia - Nascendo de Novo".

Xanddy expressou sua animação com a festa: "Meu aniversário coincide com o Dia dos Namorados. Por isso, sempre imaginei uma grande celebração ao lado dos nossos fãs e na minha cidade. Desta vez, será numa segunda-feira. Além de proporcionar esse momento especial, irei gravar meu mais recente trabalho, com músicas inéditas e incríveis convidados. Será uma festa maravilhosa, a realização de um sonho", adiantou o cantor.

O evento terá entrada solidária mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. A troca dos alimentos poderá ser feita a partir da próxima segunda-feira (5), em uma loja no piso L2 (próxima ao SAC) do Shopping da Bahia.

Além disso, o evento contará com ações integradas de sustentabilidade, responsabilidade social e governança (ESG). "A Melhor Segunda para Comemorar" conta com o apoio da Prefeitura de Salvador, por meio do Procultura.