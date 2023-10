Yayá Massemba faz show comemorativo de cinco anos neste sábado

Com um repertório com músicas autorais, muito samba de roda e releituras do samba da Bahia, a banda Yayá Massemba comemora cinco anos de sua criação com show hoje (23), na Casa de Mãe, no Rio Vermelho.

O grupo, que se prepara para lançar seu primeiro EP autoral, inicia a apresentação às 22h. O espaço abre às 19h.

Formada por quatro mulheres, Aline Silveira (percussão e voz), Ana Tomich (violão de sete cordas e voz), Ive Farias (percussão e voz) e Priscilla Oliveira (cavaco e voz), a Yayá Massemba surgiu no Vale do Capão em 2018, com foco em dar visibilidade ao protagonismo feminino na cultura popular da Bahia e na música popular brasileira.

Nestes cinco anos, o grupo atravessou as montanhas do Vale do Capão e já tocou em feiras livres da Chapada Diamantina, na Fligê – Feira Literária de Mucugê, eventos no Litoral Norte, Costa do Dendê e Salvador, além de levar turnês pelos estados de São Paulo e Paraná.

O movimento da banda começou a partir da necessidade de Ana Tomich em realizar rodas de samba exclusivas para mulheres.

“Logo formamos um grupo para ensaiar mais. Como eu já realizava alguns eventos, surgiu uma oportunidade em Salvador e eu convidei as meninas para nos juntarmos para organizar e fazer esse evento juntas. Foi quando começou a surgir essa ideia de formar a banda”, conta Ive Farias.

Na noite deste sábado, o grupo recebe a percussionista Dedê Fatumma, para uma participação especial.

A presença de Dedê Fatumma no show é a realização de um desejo antigo da banda e traz axé baiano, percussivo, diferenciado para a apresentação.

"Dedê chegou para trazer esse molho, esse swing baiano, para incrementar o nosso show, brincando entre o pagode e a poesia. Vai ser muito divertido e, sem dúvida, muito especial", considera Ive.

A musicista Edy Carla também participa da apresentação de hoje.

Primeiro EP

A Yayá Massemba se prepara para lançar seu primeiro EP autoral, De Umbigo a Umbigo, com previsão de lançamento do primeiro single ainda em novembro deste ano.

“As músicas já estão gravadas. Gravamos a primeira parte aqui em Salvador e a segunda etapa da gravação aconteceu lá em São Paulo”, conta Ive.

A turnê homônima e de lançamento do EP ainda não tem data confirmada para Salvador, mas passará por Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, a partir de março de 2023.

“Além da turnê de lançamento, também teremos um clipe, que já estamos gravando”, adianta.

Yayá Massemba / Participação especial da percussionista Dedê Fatumma / Hoje, 22h / Casa da Mãe (Rua Guedes Cabral, 81, Rio Vermelho) / Reserva pelo telefone 71 99926-2101

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.