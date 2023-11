Banda Chá das Cinco faz show especial de Novembro Negro neste sábado | A TARDE

Uma experiência teatral e musical no coração do Pelourinho. Assim será o Espetáculo Show da Banda Chá das Cinco, que acontecerá no Teatro Sesc-Senac Pelourinho, neste sábado, 18, às 19h. A apresentação faz parte da programação do Novembro Negro 2023 .

O Grupo Chá das Cinco é um coletivo artístico voltado ao público juvenil-adulto que tem como objetivo estabelecer uma profunda conexão emocional e intelectual com cada espectador, transcendendo as notas musicais e envolvendo a plateia em uma jornada de autoconhecimento e reflexão sobre a sociedade atual.

Com uma fusão única de sátira, humor e reflexões, o Chá das Cinco é composto por Robson Raycar (vocal , diretor e roteirista), Pedro Botto (vocal), Anderson Capacete (vocal e percussão) e Carlos Vasconcelos (vocal e guitarra), que se unem em uma jornada artística que reúne a magia da música e do teatro.

Os ingressos estão à venda e custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira), e podem ser adquiridos no Sympla.