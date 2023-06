Coletivo DUO apresenta espetáculos no interior da Bahia

O Coletivo DUO, formado pelos multi artistas-intérpretes Denisson Palumbo, Israel Barreto, Marcos Lopes e Saulus Castro, circula pelo interior da Bahia com o projeto DUO 13 anos. A ação apresenta os espetáculos infanto-juvenis "Em Busca da Ilha Desconhecida" e "O Barão nas Árvores", sempre às 17h.

"Em Busca da Ilha Desconhecida" será apresentado nas cidades de Cícero Dantas (8 de junho) e Caldas do Jorro (11 de junho). A obra, primeiro espetáculo infanto-juvenil do DUO, traz o conto de dois jovens que desejam encontrar um território nunca habitado.

A montagem estimula às crianças de todas as idades a perseguirem seus sonhos e resgata referências do imaginário e da musicalidade popular ibérico-nordestinas, notadamente as que se conectam com o mar. Inspirado em "O Conto da Ilha Desconhecida", de José Saramago, a montagem do DUO tem dramaturgia e encenação de Saulus Castro, que também atua ao lado de Israel Barretto e Marcos Lopes.

Já Euclides da Cunha (9 de junho) e Ribeira do Pombal (10 de junho) recebem o solo infanto-juvenil "O Barão nas Árvores", com o ator Marcos Lopes. A montagem - que recebeu duas indicações ao prêmio Braskem de Teatro, em sua estreia em 2018, melhor ator para Marcos Lopes e melhor espetáculo infanto-juvenil - é inspirado no realismo fantástico de Ítalo Calvino. Com direção de Guilherme Hunder, o solo traz para o palco a história do menino Cosme Chuvasco de Rondó - filho primogênito do barão de Rondó -, que decide subir às árvores e nunca mais descer.

SERVIÇO

O quê: projeto DUO 13 anos - espetáculos "Em busca da Ilha Desconhecida" e "O Barão nas Árvores"

Quando e onde:

08 de Junho - Cícero Dantas: Concha Acústica Praça da Igreja Matriz.

09 de junho - Euclides da Cunha: Praça Duque de Caxias

10 de junho - Ribeira do Pombal: Concha Acústica Praça da Juventude

11 de junho - Tucano: Praça ACM em Caldas do Jorro.

Todas as apresentações serão às 17h