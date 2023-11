DUO Teatro apresenta espetáculo gratuito a estudantes municipais | A TARDE

Estudantes e professores de Escolas Municipais de Salvador e instituições do terceiro setor assistirão gratuitamente o espetáculo infanto-juvenil “Em Busca da Ilha Desconhecida”, nos dias 27, 28, 29 e 30 de novembro no Centro Cultural de Plataforma.

A ação, que visa democratizar o acesso a bens culturais e artísticos, integra o projeto “Cabriola: Mediação Cultural Jovens Espectadores” - pensamento-ação para as infâncias.

Após o espetáculo será realizada uma ação de Mediação Cultural, um bate-papo sobre o espetáculo e os aspectos técnicos do edifício teatral - iluminação, cenografia, musicalidade, entre outros.

Segundo o ator e diretor artístico do DUO, Saulus Castro, o projeto Cabriola visa promover a experiência e formação de plateia a jovens espectadores na cidade do Salvador.

“Por isso, desenvolvemos outras ações, para além das apresentações, que são as mediações culturais e oficinas artísticas nas escolas. Outro ponto são as ativações de acessibilidade para os mais diversos públicos portadores de deficiências, sejam físicas, auditivas, visuais”, reforça.

Saulus acrescenta ainda que as escolas beneficiadas nesta primeira fase do projeto são dos diversos bairros do subúrbio ferroviário.

"Cabriola também se relaciona com este público de crianças e jovens, mestres-mor das piruetas desafiadoras e inacreditáveis. Cabriola busca este salto no/do/com/para o imaginário".

Inspirado em "O Conto da Ilha Desconhecida", de José Saramago, “Em Busca da Ilha Desconhecida" é o primeiro espetáculo infanto-juvenil do DUO. A dramaturgia traz o enredo de dois jovens que desejam encontrar um território nunca habitado.