Espetáculo “Árcade - Versos para Olhar o Tempo” no Sesc Pelourinho | A TARDE

Um convite à reflexão sobre o tempo na contemporaneidade, esse é o espetáculo “Árcade - Versos para Olhar o Tempo”, solo performativo do autor, roteirista e diretor baiano Daniel Arcades, que realiza única apresentação no Teatro Sesc-Senac Pelourinho, nesta quinta-feira, 9.

Coroando um ano de conquistas importantes, o espetáculo, que estreou no final de 2022, é parte da Mostra Sesc de Artes Aldeia Pelourinho 2023. “Árcade” é um passeio poético pelas diversas visões acerca da economia do tempo e da busca pela praticidade no dia a dia. “Foi um ano muito feliz para esse espetáculo! Pudemos chegar a públicos dos mais diversos, da capital, do interior do estado, propondo uma reflexão profunda e bem humorada sobre como anda a nossa relação com o tempo”, resume Daniel Arcades.

A peça voltou a Salvador para uma curta temporada, depois de passar por Jequié, Paulo Afonso, Alagoinhas e Feira de Santana. Produzido pela Dan Território de Criação, “Árcade” tem criação e texto de Daniel Arcades, direção e dramaturgia assinadas por Thiago Romero, produção de Laíse Castro e assistência de direção de Antônio Marcelo. s ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro, diariamente, a partir das 14h, e custam R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 16 (cliente pleno).