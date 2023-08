Neojiba apresenta ópera gratuita no Teatro Vila Velha

Após percorrer as cidades de João Pessoa, Mossoró e Manaus, o Coro do Neojiba, programa do Governo da Bahia, desembarca em Salvador com apresentação da ópera nordestina “Dulcinéia e Trancoso”, de Eli-Eri Moura, nos dias 26, 27 e 28 de agosto, no Teatro Vila Velha. A apresentação, que terá entrada gratuita, também apresenta a Orquestra Neojiba.

A obra foi apresentada pela primeira vez em Recife, em 2009, e estreou na Bahia em 2022 durante as comemorações pelo aniversário de 15 anos do Neojiba. A ópera “Dulcinéia e Trancoso” foi composta pelo paraibano Eli-Eri Moura, com libreto de W. J. Solha.

Eli-Eri se inspirou no movimento armorial, idealizado na década de 1970 pelo escritor Ariano Suassuna para estimular a criação de obras que valorizam a arte popular do Nordeste. O espetáculo reúne personagens como o próprio Suassuna, além do poeta Miguel de Cervantes, Lampião e Maria Bonita.

Serviço

O que: Coro Juvenil e Orquestra NEOJIBA apresentam ópera “Dulcinéia e Trancoso"

Onde: Teatro Vila Velha (Passeio Público - Av. Sete de Setembro - Campo Grande)

Quando: 25, 26, e 27 de agosto. Sexta e sábado será às 19h, domingo às 16h

Quanto: Entrada Gratuita, sujeita à lotação do espaço