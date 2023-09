Pacientes do Instituto Bahiano de Reabilitação encenam clássico

Pacientes do Instituto Bahiano de Reabilitação (IBR) encenam nos próximos dias 18 e 19 de setembro, o espetáculo “O Mágico de Oz”., A iniciativa é do grupo terapêutico de teatro do instituto e acontece no Teatro Jorge Amado, situado no bairro da Pituba, às 19 horas.

O grupo integra o Núcleo de Reabilitação da Fundação José Silveira e desenvolve o trabalho terapêutico e lúdico há cinco anos. Luciana Moreira, coordenadora do Núcleo, explica que “a prática teatral aplicada à reabilitação também estimula a criatividade e a autoconfiança", ampliando as conquistas individuais de cada paciente assistido pelo IBR.

“Esse grupo veio despertar uma vontade de me expressar que eu não tinha e não via em mim, trouxe a necessidade de estar com pessoas, a mente que eu tinha era muito pequena para um mundo tão grande. É um acontecimento milagroso nas nossas vidas”, partilhou emocionado o paciente Valter Júnior.

SERVIÇO

Ingressos

Público geral: R$30,00

Crianças até 7 anos: R$20,00

(Renda revertida para as ações sociais da Fundação José Silveira)

Pontos de venda

- Teatro Jorge Amado (Av. Manoel Dias da Silva, 2177 - Pituba)

- IBR (Av. Presidente Vargas, 2947 - Ondina)

- Edf. Logos (Ladeira do Campo Santo, 169 - Federação)