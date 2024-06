Além de reality, Rachel Sheherazade apresentará programa aos domingos

- Foto: Divulgação

Com a saída de Eliana do SBT, a Record TV anunciou uma novidade na grade dominical. Apresentadora do reality show 'A Grande Conquista', Rachel Sheherazade vai apresentar uma nova atração.

A ideia é justamente 'adotar' o público de Eliana, que deve ficar órfão no período em que ela não estará no ar.

Com isso, a emissora de Edir Macedo avalia estrear o novo programa até o dia 7 de julho. O nome ainda não está definido, mas a atração deve mesclar jornalismo, entretenimento e quadros exclusivos.

A ideia é que o programa seja ao vivo em estúdio, com convidados e platéia. A previsão é que o programa seja exibido entre 11h e 12h.

Além do programa de Sheherazade, outra atração está prevista para estrear na emissora. Trata-se do game-show 'Acerte ou Caia!', apresentado por Tom Cavalcante.