Ana Furtado anuncia saída da Globo após 26 anos

A atriz e apresentadora Ana Furtado é mais uma a deixar o quadro de contratados da TV Globo. Pelas redes sociais, ela anunciou a saída nesta segunda-feira, 11. "Depois de 26 anos de uma parceria muito feliz, cheia de aprendizado, respeito e sucesso, me despeço da Globo. ", escreveu Ana.

A Globo informou que a parceria foi encerrada em comum acordo e que "Ana, no entanto, diante do novo modelo de gestão de talentos, segue com as portas abertas para integrar novos projetos nas nossas multiplataformas".

Ana Furtado estreou na emissora na abertura da"Explode Coração", em 1995 e atuou em "Caça talentos" (1996 a 1998), na novela "Pecado capital" (1998), e na minissérie "Quintos dos infernos" (2002). Foi também repórter do "Video show" e do "Fantástico".

O último grande projeto dela na Globo foi o programa "É de casa", e a última participação foi na competição "Dança dos Famosos", do "Domingão". A agora ex-global revelou em sua postagem que a decisão já estava tomada há algum tempo.

“Que a vida continue me surpreendendo sempre. E que venha o início do resto da minha história. Há uma semana escrevi isso já ciente de que, de fato, chegou um lindo momento de recomeço pra mim. Depois de 26 anos de uma parceria muito feliz, cheia de aprendizado, respeito e sucesso, me despeço da Globo. Há tempos penso em partir para novos sonhos, e no começo desse ano, senti que era a hora de dar esse passo.

Escolhi passar por tudo isso e fechar esse ciclo para me despedir. Saio com a certeza de que sempre me doei por inteiro, com dedicação e alegria em tudo que fiz aqui, seja como atriz ou apresentadora. O mais lindo? O carinho e amor que recebo de vocês me mostra que tudo marcou não apenas a minha vida, mas a vida de muita gente. Chegou a hora de seguir. De colocar novos sonhos em prática. Sigo feliz... Nos vemos em breve".

O diretor Boninho, marido de Ana Furtado, respondeu ao post no Instagram: "Apoio sua decisão! Estamos juntos sempre. Você vai continuar seu caminho com leveza e feliz. Voa livre!!".