Ana Maria Braga é submetida a cirurgia vascular nas pernas

De férias do 'Mais Você', a apresentadora Ana Maria Braga foi submetida a uma cirurgia vascular nas pernas na sexta-feira, 11. A previsão é que ela tenha alta médica nesta terça-feira, 15.

O estado de saúde de Ana foi divulgado por Fabrício Battaglini e Talitha Morete, que comandam o matinal neste período.

"Nessa parada de férias, ela aproveitou para fazer uma cirurgia vascular para corrigir uma sequela da época em que ela fez a radioterapia. Está tudo bem, inclusive ela já vai estar em casa hoje“, disse Fabrício.

Nas redes sociais, a própria apresentadora falou sobre o ocorrido. Ela explicou que aproveitou o período afastada do programa para realizar a cirurgia.

"Venho pessoalmente para agradecer o carinho de todo mundo, preocupação dos amigos. Eu estava com esse problema há um tempo, aproveitei e marquei. Já estou pensando em como ajeitar a decoração de Natal com a Copa do Mundo. A gente vai se falando por aqui".