Após 19 anos, Vanessa Giácomo é dispensada pela Globo

A atriz Vanessa Giácomo foi dispensada pela TV Globo após 19 anos na emissora. Seguindo um novo modelo, a emissora não renovou o contrato fixo da artista, que também deixa de ter exclusividade e pode trabalhar para outras plataformas.

Sem contrato fixo, a Globo enxuga sua folha de pagamento e evita que funcionários recebam salários sem estar trabalhando. Os artistas, no entanto, podem voltar a aparecer em projetos futuros da Globo com acordo por obra.

O trabalho mais recente de Vanessa Giácomo na Globo foi interpretando Leonor, em Travessia (2022) --novela que terminou com o título de segunda pior da faixa das nove da história.

Vanessa Giácomo estreou na Globo em 2004, no remake de Cabocla. Desde então, emendou diversos papeís, participando de Sinhá Moça (2006), Duas Caras (2007), Paraíso (2009), Caras & Bocas (2009), Morde & Assopra (2011), Gabriela (2012), Amor à Vida (2013), Império (2014), A Regra do Jogo (2015), Pega Pega (2017) e O Sétimo Guardião (2018), além da série Filhas de Eva (2021).

Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a artista já tem novos projetos no streaming. Ela está em Chuva Negra, série lançada pelo Globoplay e pelo Canal Brasil, e faz parte do elenco de O Jogo que Mudou a História, também do streaming da Globo.