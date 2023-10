Após Manoel Soares, Tati Machado é alvo de campanha de ódio na Globo

Meses após o apresentador Manoel Soares ter sido demitido supostamente por sofrer uma campanha difamatória nos bastidores da TV Globo, a história se repete, desta vez, com nova vítima.

Tati Machado, que atualmente participa do 'Encontro com Patrícia Poeta' e do 'Mais Você', estaria sendo alvo de discurso de ódio nos bastidores.

Segundo o colunista Erlan Bastos, do Em Off, a própria apresentadora do 'Encontro' estaria "falando muito mal" de Tati pelos corredores. Segundo ele, Poeta diz que a humildade de Tati é falsa.



Coincidência ou não, foi divulgado nesta semana que a emissora estuda uma atração para Tati para a faixa de horário vespertina, ocupando o espaço deixado pelo Vídeo Show.



Já o colunista Alessandro Lo Bianco, além de estudar essa atração vespertina, a emissora avalia um projeto para Tati no período da manhã, mesmo período que o 'Encontro' é exibido.



Segundo ele, a campanha contra Tati, inclusive, foi flagrada por uma camareira, que ouviu uma apresentadora tecendo diversas críticas a Tati.



Entre os comentários, ela teria afirmado que a emissora está "dando muita moral" a Tati e exagerando no trato com ela, que deve ganhar um contrato fixo e um salário de R$ 200 mil.



Esta apresentadora também teria considerado que o sucesso que Tati faz com as dancinhas que constantemente apresenta, se deve ao seu corpo e qualquer um nesta condição teria o mesmo carisma. A história se espalhou e chegou à alta cúpula do canal, que já estuda providências.