Apresentadora se defende após ser acusada de humilhar chef de cozinha

A apresentadora Claudia Tenório se defendeu após ter sido acusada de humilhar o chef de cozinha Esdras de Lúcia nesta terça-feira, 23.

Em suas redes sociais, ele afirmou, após participar do 'Vida Melhor', da Rede Vida, que Claudia o desrespeitou enquanto ele ensinava uma receita de mousse de abacaxi sem açúcar.

"Ela queria me dar aula. Foi uma sensação horrorosa. Ela não só queria me dar aula, como ela também não teve paciência nenhuma comigo ao vivo, tipo a Patrícia Poeta e o Manoel Soares", comparou.

Em alguns momentos, a apresentadora se mostrou impaciente com os processos da receita. "Ô, meu pai do céu! Quem sabe faz ao vivo, né, produção?! Vamos! Me dá ajuda aí, e ajuda o Esdras, pelo amor de Deus".

Em suas redes sociais, Claudia afirmou que foi vítima de uma grande e profunda injustiça. "Eu estou com o coração partido. Não sei se você já passou por isso, mas quando você se envolve em uma situação de injustiça, você sofre".

"O que eu tenho vivido de ontem para agora é pura injustiça. Eu tenho 12 anos apresentando o programa aqui na Rede Vida. Todo mundo que está aqui, quem já trabalhou comigo e quem assiste ao programa, sabe o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de agir. Eu procuro ser transparente em todo tempo".

Ela afirmou ainda que se esforça para ter a mesma alegria de sempre. "Eu quero só pedir, como eu sempre peço, reze por mim. Eu quero pedir que compreenda, que entenda, eu sou humana".

Confira o vídeo.

null Matheus Calmon

null Matheus Calmon