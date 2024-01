Ator Marcos Junqueira é preso suspeito de agredir a ex-mulher | A TARDE

O ator Marcos Junqueira, famoso por papéis em "A Força do Querer" e "Tropa de Elite 2", foi preso na quinta-feira, 28, no Rio de Janeiro, suspeito de agredir sua ex-esposa.

A denúncia foi feita por Adriana de Souza Lima Ferreira à Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Vidigal. Moradores da comunidade, o ator e sua ex-companheira foram conduzidos à delegacia após a denúncia.

Eles foram à 15ª DP, na Gávea, e posteriormente à 12ª DP, em Copacabana, onde Junqueira foi autuado em flagrante pela lei Maria da Penha.

Marcos Junqueira também é reconhecido por seu papel na série "Impuros" do Star+. Com mais de 90 mil seguidores em seu perfil no Instagram, o ator ainda não se pronunciou sobre o caso. Sua última postagem foi feita em 7 de dezembro.