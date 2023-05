Band define ex-apresentadores da Globo para substituir Faustão

Com a saída de Fausto Silva da Tv Band, a emissora já definiu como ficará a faixa de horário do 'Faustão na Band' a partir de julho, quando não haverá mais exibição nem de inéditos nem de reprises.

Segundo o colunista Flávio Ricco, do R7, uma atração diária vai mesclar jornalismo e entretenimento a partir de agosto e deverá ser comandada por Glenda Kozlowski e Zeca Camargo.

A dupla é considerada boa para o mercado e a parceria que tiveram durante o Carnaval teria agradado a emissora.

A expectativa é que parte da produção do 'Faustão na Band' seja aproveitada no novo programa e outros, incluindo alguns diretores, devem ser desligados junto com o ex-global.

A Band confirmou as mudanças na grade. Zeca Camargo, por sua vez, negou envolvimento no projeto.